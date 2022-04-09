清心福全飲料店35年來屹立不搖，許多台灣人從小喝到大，一名網友好奇詢問，大家覺得它們最頂的飲料是啥？結果大家最推竟是樸實的基本款「烏龍綠茶」，此外，國民飲料多多綠茶也有不少人喜歡，但有網友透露，清心的多多綠比別家好喝，但現在疑似改配方了，喝起來覺得沒啥味道。

一名網友日前在PTT上發文表示，「買冰塊送飲料」的清心最頂尖的飲料是哪一款？他知道這間飲料店有隱藏版的菜單「蜂蜜普洱珍珠鮮奶茶」，但他私心認為最頂尖的飲料是基本款的烏龍綠茶也不錯，不知道大家最愛的是哪款？

貼文引起網友討論，其中呼聲最高的就是「烏龍綠茶」與「多多綠茶」，「從以前就只喝烏龍綠茶」、「烏龍綠茶半糖微冰，堪稱完美」、「多多綠真的極品，萬年不敗」、「多多綠跟別家的比，真的算好喝啊！」

許多手搖飲料店都有推出「多多類」的飲料，但清心的多多綠茶卻歷久不衰，因為滋味酸甜清爽，擁有一批死忠粉絲，可說是多多綠茶的霸主。不過，也有網友認為多多綠疑似改配方了，有時候喝起來覺得沒啥味道。「以前是2瓶小瓶多多，現在是一瓶大瓶的，2個小的容量大於1個大的」、「以前的多綠好喝，現在加厚還是水水的」。

其他也有網友留言推薦其他常見飲料，「蛋蜜汁」、「翡翠烏龍」、「情人茶無糖去冰，會有小碎冰喔」、「梅子綠有夠好喝」、「普洱奶茶微糖微冰」、「蛋蜜汁，叫過一次，整間店跑去做一杯」、「前陣子發現他的仙草蠻不錯的」。