澎湃新聞9日報導， 大陸二三線城市政策鬆綁的全面性正不斷擴大。4月以來近一周時間，已有6個城市放鬆房市調控政策，包括浙江衢州、河北秦皇島、甘肅蘭州、四川綿陽、浙江麗水、浙江台州等。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，從近期各地政策放鬆情況看，各地放鬆的積極性在增加。同時，政策放鬆的全面性也在不斷擴大，從此前很多城市放鬆首付比例即三成改兩成以外，現在各類放鬆的內容都很多，限購等政策也陸續放鬆，限售等內容也有鬆綁或取消的動作，應該說政策放鬆進入比較全面的階段。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，限售、限購、限貸等是調控的短期行為。當樓市熱了，限制性措施就要啟動或強化（比如限售從3年調到5年）；反之，限制性措施就要弱化或退出。

報導稱，以浙江衢州為例，今年4月1日，浙江衢州市房地產市場持續健康發展協調小組辦公室發布《關於促進市區房地產業良性迴圈和健康發展的通知》，使得衢州成為大陸全國首個限購、限售均取消的城市。

按照《通知》，非衢州戶籍家庭、個體工商戶及由自然人投資或控股的企業，視同衢州戶籍家庭執行相關購房政策。

中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜指出，衢州作為三四線城市，自2021年下半年以來，市場一直低溫運行，當前市場調整壓力仍在，據中指資料監測，2022年第一季，衢州商品住宅成交面積同比降幅超七成。

澎湃新聞報導，緊接著，4月2日，河北秦皇島市人民政府印發關於廢止《秦皇島市人民政府關於加強房地產市場調控的意見》《秦皇島市人民政府關於進一步加強房地產市場調控的通知》的通知。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，政策調整主要體現在限購和限貸等內容上。根據2017年秦皇島政策，外來人口購房需要1年社保，同時首套房首付比例為30％。據此可以認為，此次秦皇島廢除了限購政策，也對貸款首付政策進行了放鬆。

此外，4月5日，甘肅省蘭州市印發《蘭州市落實強省會戰略進一步優化營商環境若干措施（第1號）》（簡稱《措施》），《措施》明確提出降低個人購房門檻、提高公積金貸款額度、放鬆區域限購以及放寬限售條件。

與此同時，4月以來，四川綿陽、浙江麗水以及浙江台州均分別出臺公積金購房新策。

上述6個城市只是今年以來大陸樓市政策鬆綁中的一個縮影。分類來看，取消限購、限售等限制性措施是此輪樓市鬆綁的一大突破點。