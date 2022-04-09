俄羅斯周五空襲烏東地區克拉莫托斯克（Kramatorsk）火車站用於撤離平民的火車站，造成至少50人死亡，其中包含5名兒童。路透社報導，有美國官員表示，美認為俄羅斯周五的空襲使用的是SS-21聖甲蟲飛彈，目前也正在研判是否有使用集束彈藥。

烏東地區克拉莫托斯克（Kramatorsk）火車站遭空襲現場畫面

SS-21聖甲蟲是北約(NATO)國家對前蘇聯研發的托奇卡(Tochka)飛彈的稱呼，聖甲蟲於1976年推出，分別在1989與1990推出升級版本，彈體長約6.4公尺、直徑約65公分、重量1.8至2公噸，最大射程可達70至185公里，可搭載傳統、生化、電磁脈衝或最高10萬噸當量的核子彈頭，常被用於大規模殺傷。

不具名美國官員表示，美國不買帳俄羅斯否認不是所發動襲擊的說法。而俄羅斯新聞通訊社（RIA Novosti）則引述俄國防部說法，指襲擊該火車站的飛彈僅由烏克蘭軍方使用，俄軍在克拉莫托斯克的行動沒有指定目標。

針對俄羅斯接下來可能行動，該官員表示有跡象表明莫斯科已經開始動員一些預備役人員，並尋求招募6萬名士兵。這位官員說，曾在基輔地區的俄羅斯軍隊正前往白俄羅斯和俄羅斯西部的部分地區，如貝爾哥羅德（Belgorod），進行改裝和補給。而據他所述，五角大樓認為莫斯科尚未解決自入侵開始以來阻礙其入侵的後勤問題。