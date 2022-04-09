藝人亮哲早年從行腳節目發跡，後從主持人轉向戲劇領域，接連參演多部八點檔和本土電視劇，上個月他參演的八點檔《天之驕女》殺青，亮哲便投入舞台劇的籌備中，近日他從家中找出陳年舊物，正是戲中前妻陳珮騏的相關物件，這個巧合讓他在Facebook上標記陳珮騏，分享自己找到的畫面。

《天之驕女》中亮哲的角色和陳珮騏飾演的織田雪曾經在一起過，兩人結婚又離婚，一起拍戲的經歷讓他們的友情更加深厚，亮哲7日凌晨在Facebook寫下「從櫃子深處找到一個潘朵拉的寶盒，在尋寶的過程中一晃眼有個讓我耳目一新的東西映入眼簾，這位似乎是我的前妻捏！」，他分享自己在整理家中物品時，翻出一個舊物，上面印的正是戲中前妻陳珮騏。

照片中的物品似乎是便條紙，陳珮騏看起來非常青澀，臉上滿滿的膠原蛋白，似乎只有二十幾歲，她當時是廣告模特，穿著粉紅色套裝，拿起古早味十足的手機對著鏡頭擺出姿勢，從廣告詞來看應該是要推銷銀行理財項目。

物品女主角也來認領，陳珮騏驚訝表示：「我自己都不記得拍過這個。」，亮哲則調侃：「不看字的話以為是菜瓜布代言」，舊物的綠色造型，確實有像菜瓜布，他還虧陳珮騏「以前比較黑。」，朋友間的玩笑不難看出兩人的好交情。

粉絲回應「期待你與珮騏在戲劇裡再續前緣」、「感覺年代久遠」、「太厲害居然找到珍藏版」、「現在比以前漂亮」、「你不怕被追殺？」、「你前妻會生氣氣唷」、「哲哥你分享你戲劇中的前妻拍的產品應該是蠻久喔！那時看起來很年輕哦！」、「前妻和她的前夫（你）都是凍齡族」、「感覺越長越漂亮越來越有女人的韻味，簡直逆齡成長啊！」