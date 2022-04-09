俄烏戰爭已超過一個月，雙方傷亡慘重。預言家林海陽指出，歐洲、亞洲大國未來可能會反過來支持俄羅斯，美國及全球走「空亡運」至9月中旬，俄烏戰爭若不趕快言和，慘的會是老百姓。網友對此意見兩極，有人認為言之有理，有人則認為非科學不可輕信；卻也有人認為這與所謂「空亡運」無關，因從時事與局勢來看，確實朝這個方向發展。

林海陽8日在YouTube官方頻道預言，「美國總統拜登供應烏克蘭軍火軍事支援，引發歐洲、亞洲大國反支持俄羅斯」，因歐洲有許多國家是靠著俄羅斯的石油及供應鏈，例如盧布沒有被打趴，俄羅斯反制裁以後，結果盧布大漲，反而日圓、韓幣大跌。

林海陽也預言，「美國及全球空亡運至9月中旬，大慘」，9月中旬走空亡運，距今還有5個半月，看看烏克蘭現在多慘，死的死、傷的傷、逃的逃，俄烏戰爭趕快言和吧，否則慘的是百姓。

此消息引發熱議，網友紛紛湧入影片下與臉書相關連結留言：「講得非常有道理」、「說得很好，我也這麼認為」、「感謝老師語重心長的提點，辛苦了」、「美國政府現在的所做所為、真令我擔心台海局勢，您提示得非常清楚」；但也有網友認為：「這應該跟『空亡運』無關吧？目前局勢確實這麼走沒錯，這應是時事所致」、「空亡運是啥？我每天看新聞，這是很自然的走向」、「與其說是什麼運，不如說是國際情勢的發展」。