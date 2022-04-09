高雄市屬於國民黨艱困選區，由誰扮演母雞至今尚未有譜，高雄市議會黨團總召童燕珍、議員陳美雅、黃紹庭日前北上勸進前高雄市副市長李四川出馬參選，並到黨中央向黨主席朱立倫力薦李。不過，李重申，從頭到尾沒考慮過選舉，強調「做工程的人不會扭扭捏捏，要選就選，不選就不選！」對此前民進黨立委沈富雄日前表示，李有他的考量，我們就放了他，但放了他很可惜，因為高雄現在一個人選都沒有，「我甚至向國民黨高層表達過，應該去求他」。

沈富雄7日在廣播節目「POP撞新聞」中談到，高雄現在的議員們幾乎都要李四川，不過李有他的考量，我們就放了他，但放了他很可惜，因為高雄現在一個人選都沒有，「我甚至向國民黨高層表達過，應該去求他，李現在服務的民間企業在新北，而新北市長是侯友宜，我甚至向侯建言，在李服務的企業『施一點力道』，表示要借6個月，但薪水照給；選輸了則回任，我建議到這麼明確」。

節目主持人黃暐瀚接著表示，這樣會不會害到李四川？讓企業內部有聲音？沈富雄表示，不會，沒有害他，如果李待的企業想通了，局勢就好看，讓李四川跟參選台南市長的議員謝龍介配合，在南部燒起一把火，對選民有個交代，這對李並不是壞事。

沈富雄說，除非李說自己對政治沒興趣、只是拿槌子做工的，但他覺得這都不是理由；有人說是李現在待的企業薪水高、捨不得，沈則說，我已經幫他處理好了，所以也不是問題。

不過，李四川三月底曾在臉書表示，很多朋友希望自己參與今年底的高雄市長選舉，拿「槓槌」的我，向來只看到眼前的釘子，只會修補市政缺失的洞，做好本分。我不懂政治，更不會操弄選舉，也無意參選。