中華職棒正如火如荼開打中，昨晚富邦靠陽耀勳生涯首支再見安氣走中信兄弟，拿到本季首勝，而統一獅對樂天桃猿比賽也很精采，本季轉往台南的前大聯盟球星胡金龍相隔672天再度擊出全壘打，他在延長賽10局下轟出陽春炮幫球隊追平比數，最後統一獅繼續猛攻以9：8獲勝，胡金龍靠這發全壘打獲選單場MVP。

統一獅昨晚在高雄澄清湖棒球場迎戰樂天桃猿， 他們派出強投胡智為先發，但此戰他表現慘烈，僅投4局失5分(4分責失)，好在靠隊友火力逃過敗投。這場比賽統一與樂天拚到7：7進入延長賽，10局上樂天靠著對方投手暴投，以8：7取得三度領先，接著10局下胡金龍從賴鴻誠身上敲出左外野方向陽春炮，一舉追平比數。

昨天胡金龍以第5棒指定打擊身分上場，前4個打數都沒有擊出安打，分別製造雙殺、三振、兩個右外野飛球出局，狀況不盡理想，但就在延長賽最關鍵時刻他敲出追平陽春炮，大大增添了統一獅的士氣，而這發全壘打也是他本季首安，對他來說相當重要，最後繳出5打數1安打1打點成績，獲選全場MVP。

Winter Soldier 胡金龍 (Hu Chin-Lung)'s first hit as the Uni-Lions is a crucial game-tying home run in the bottom of the 10th inning!



Note: Hu was suspended by the Fubon Guardians for almost two years over the phone scandal. #CPBL pic.twitter.com/WShPGWEvqR — CPBL STATS ♥️ #95 (@GOCPBL) April 8, 2022

胡金龍去年效力富邦悍將，因在南英校友群組傳出一句「打爆富邦換總A」的話被流出，遭到外界撻伐，也被球隊徹底冷凍，自那時起他的職棒生涯面臨重大危機，沒想到統一再給他機會，與他簽下1年合約。昨天他首度升上一軍，睽違653天後再次於一軍出賽，接著在相隔672天轟出生涯第81支全壘打，是個相當好的開始。