行為表現不適宜、缺乏注意力又容易衝動，患有注意力不足及過動症 (Attention deficit and hyperkinetic disorders, ADHD) 的過動兒，在學校的學習狀態及人際關係上，常令父母擔憂或不知所措。臨床上除了以藥物、行為技巧訓練及感覺統合等方式治療外，美國食品藥物管理局(FDA)近日首度核准一款電動遊戲的數位療法，重點在於讓3C世代的孩子也能透過電玩，啟動患者的「注意力模式」，進而改善病況。

推出名為EndeavorRx 電玩遊戲的廠商Akili Interactive Labs指出，這款電玩是針對患者大腦中處理注意力功能的關鍵特定區域而設計。該公司使用專有技術，透過感官刺激和同步運動挑戰，活化大腦前額葉--這就是大腦注意力功能的重心。

業者指出，這款遊戲還有內部演算法，能「個性化」每位患者的治療過程，也就是說，能配合患者病況的改變，不斷適應調整遊戲模式並增減難易度。

EndeavorRx 是美國 FDA目前首例、也是唯一通過批准的電玩數位療法，主要針對 8-12 歲患有注意力不集中或合併型 ADHD的兒童，並需要經過醫師處方籤才得使用。