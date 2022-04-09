34歲香港女星湯怡因外型神似凍齡女神黎姿，有「少女黎姿」、「最強眼鏡娘」等封號，去年她嫁給麥秋成並宣布雙喜臨門，同年生下一女。近日她突然大解放，曬出自己沒穿內衣僅穿著露背禮服的性感照，大秀性感美背，引來粉絲讚是辣媽。

湯怡早年參加《美女廚房》節目走紅，進而成為英皇娛樂旗下藝人，曾演出電影《寒戰II》，過去她曾和洪卓立愛情長跑11年但無疾而終，去年初她帶球嫁給麥秋成，6月生下女兒，晉升為一家三口，今年初湯怡和老公慶祝結婚一周年，她在IG玩你問我答，沒想到引來沒禮貌網友嗆聲。

湯怡回應沒禮貌網友。（圖／翻攝自yuenkaka IG）

當時有網友開嗆：「你覺得麥大秋（麥秋成）有幾個女人？你扮幸福扮的好假，還虧你是個演員」，引來湯怡曬出一家三口照，高EQ回應自己一直知道有人特別關心她的婚姻，「我是一個演員，但我自問我演戲沒有特別好，所以真的不知道所謂的扮幸福是什麼，做為一個演員我是該研究一下，謝謝你的提點」，但對於她的婚姻現況，她回應：「時間會證明一切」。

湯怡成為人妻後，尺度也越來越開放，近日她曬出自己穿著露背禮服面對窗戶的背影，疑似真空上陣，白皙嫩背十分吸睛，而她也看來心情不錯，開心寫下︰「多麼陽光明媚的一天！」，粉絲讚她：「誘惑人妻」、「令人妒忌呀！又靚又正」、「不得鳥（了）」、「要流鼻血了」。