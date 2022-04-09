1名女網友在《Dcard》發文，日前她遇到1位拿著盲杖的女生，上前幫忙遭拒，還被責怪說是因為原PO的干擾才害她還沒法抵達目的地。令原PO心裡非常難過，網友們看到後紛紛安慰：「因為看不到，所以防備心比較重」、「幫助他人不需要得到任何回饋」、「做一個善良的人，比什麼都重要」。

原PO在社群網站《Dcard》發文寫下，她今天早上搭公車去學校，遇到1位拿著盲杖的女生小美（化名）上車，當時她正在看書，並沒有多加留意，直到小美下車時，公車司機一直大喊左轉左轉，原PO才向車窗外看了一下，見小美已經找到正確的方向後，司機才繼續開車，但原PO表示，她很擔心小美在路上會不會遇到什麼狀況，所以在下一站下車後，沿路衝回去找小美。

當原PO跑到紅綠燈時口時，發現有路人正在詢問小美需不需要幫助，但小美果斷拒絕，但卻不小心走到分隔島上，嚇得路人趕緊牽住小美，2人在斑馬線上僵持許久，原PO見已經綠燈了，便心急地衝過去，阻止其他車子通行。

3人順利抵達人行道後，原PO詢問小美的目的地，並表示，願意協助小美前往，但小美卻回：「我不需要協助，要不時因為妳們2個的干擾，我早就已經到了」，便憤怒甩開路人的手後離去，令原PO心裡相當受傷，她只是想幫助小美，沒想到卻被當成壞人。

網友們紛紛向原PO解釋：「人是有自尊的，或許他真的客觀上需要幫忙，但他主觀上覺得自己能夠正常的生活，這時候的你的幫助可能會被理解為對於他人居高臨下的同情。」、「因為看不到，所以防備心比較重吧，畢竟有可能會遇到壞人，而且一次有兩個人在，是壞人的話他根本逃不掉」、「幫助他人不需要得到任何回饋，因為這本身就是美好的事情，心態要抱持樂觀，謝謝妳願意對他人伸出援手」。

也有網友們稱讚原PO的暖心舉動，「你真的很棒」、「可能今天被問第25次」、「做一個善良的人，比什麼都重要」。