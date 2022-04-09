大陸上觀新聞9 日報導，上海闢謠平台每天都能收到網友提供的闢謠線索。很多網友說，有些資訊看起來不像真的，但又找不到權威解釋，希望上海闢謠平台核實澄清。上海闢謠平台查證同時，分析謠言的誕生傳播過程。不難發現，群聊的截圖只能表示聊天內容的一部分，這就給了極少數好事之徒斷章取義的機會。網友發布資訊時，尤其是猜測事情緣由時，也應當更加謹慎一些，避免被人利用。

上海闢謠平台發現，隨意發布猜測消息是引發謠言的原因之一。尤其是群聊中的猜測。例如，此前有謠言稱「『大白』駐守上海某社區兩棵樹」。後經查證，謠言緣自社區某業主將個人猜測發入了聊天群，然後被截圖傳播。

報導稱，「善意提醒」難說善意。「合理想像」、「善意提醒」、「熱心幫助」等都不能成為造謠或傳謠的理由。在傳播或轉發提醒類、求助類資訊時，建議瞭解一下前因後果，避免在無意中成為造謠者或傳謠者。

還有一些謠言與「合理懷疑」有關。某食品企業為保供開通團購服務，一位團購業務聯繫人為了提高與社區「團長」對接效率，取消了私聊，將「團長」添加入群聊。此後，就出現了一張「團長轉帳後被拉黑」的聊天記錄截圖。有網友在轉發這張截圖時，加入了類似「已經報案了，騙了不止一個社區」的評論，引發市民關注。

在上海闢謠平台澄清事實後，添加「已經報案了，騙了不止一個社區」等評論的轉發者也主動進行了解釋。他們表示，添加這些內容的本意是想提醒別人注意團購管道，而不是攻擊相關企業。可是，很多網友指出，這類帶有評判性質的「提醒」並不客觀，不僅不能發揮提醒作用，反而引發誤解，催生謠言。事實上，在非常時期，不少「善意」都可能被誤讀。

很多網友都傾向於相信各種自稱來自親密關係的傳言。究其根本，是因為造謠者也知道「親密關係」更容易博取人們的信賴。

近日與「我妹妹的朋友」有關的兩條謠言就頗為典型：一條稱「我妹妹的朋友因接受不了孩子獨自隔離治療，自殺了」；另一條稱「我妹妹的朋友因孩子高燒死亡，自殺了」。經過核查，兩條消息均為謠言。其中的第一條是網友將道聽塗說的消息編造成「朋友的事情」與姊姊分享，又被姊姊以「我妹妹的朋友的經歷」加以傳播。後一條謠言則將姊妹的對話再加工，成為一段新謠言。類似發布者大多是「我的同事」「我的朋友」乃至發布者本人。

移花接木、張冠李戴等現象在視訊謠言中頗為普遍。這類視訊的發布者並不能拿出令人信服的「我在現場」「由我拍攝」的證據。網友看到這類視訊，需多留一個心眼，查看一下發布管道，避免被誤導。

在核查、求證的過程中，上海闢謠平台也遇到很多「正義達人」主動提供謠言線索，並通過投訴、舉報發布者、發布平台的方式，向謠言說「不」。

例如，上海一社區居民向上海闢謠平台提供了一個案例：他們在進行核酸檢測篩查時，注意到志工清早就上崗服務。社區居民拍攝了相關視訊並發布在社交平台上，同時還注上了向志工表示感謝的文字。沒想到，有自媒體將社區居民拍攝的視訊與警方通報的「一男子維護核酸檢測秩序與人發生肢體衝突」的資訊嫁接在一起。社區居民非常憤慨：「我們社區的『大白』很認真，居民很配合，檢測秩序很好，而且我們發布的視訊寫清了感謝之意，為什麼要盜用曲解？」他們還發現，視訊被自媒體嫁接使用後，又被進一步擴散，所以向上海闢謠平台求助，並向發布平台舉報。目前，上海闢謠平台已督促相關平台刪除視訊。

上海闢謠平台發現，移花接木、張冠李戴等現象在視訊謠言中頗為普遍。這類視訊的發布者並不能拿出令人信服的「我在現場」「由我拍攝」的證據；相反，相關視訊的清晰度、完整性都與正常拍攝有很大的差異。