迎接夏季來臨，春水堂4月份推出「琥珀一夏」夏季新品，包括「黑糖琥珀珍珠拿鐵」、「黑糖琥珀仙草拿鐵」、「川味銷魂皮蛋」、「水晶鮮蝦餃」，以及指定分店販售的「黑麥核桃麵包」等5款飲品與茶點搶市。

春水堂表示，「琥珀一夏」夏季飲品，延續冬季黑糖鮮奶茶口碑，再推出「黑糖琥珀珍珠拿鐵」、「黑糖琥珀仙草拿鐵」2款創意黑糖拿鐵，在鮮奶紅茶中加入以傳統手法拌炒熬煮而成的濃郁黑糖，與濃純鮮奶琥珀交織，再灑上酥脆焦糖餅乾碎，濃郁黑糖香氣在唇齒間瀰漫，搭配經典Q彈珍珠，以及清香潤口的古早味仙草凍，口感滑嫩咕溜，創造多層次飲用口感，甜蜜不膩口。 在茶點部分，春水堂新推出「川味銷魂皮蛋」與「水晶鮮蝦餃」2款開胃茶點。其中，「川味銷魂皮蛋」料理工續講究繁複，嚴選皮蛋切半後油炸，薄脆麵衣讓皮蛋吃起來更有口感，淋上特製川味醬料，伴隨酥脆的花生粒與清爽洋蔥絲一同入口，口感豐富美味；「水晶鮮蝦餃」外型晶瑩剔透，水晶外皮裡包裹粉嫩飽滿的鮮蝦內餡，入口滑順Q彈，佐以特製醬汁提味，更顯餡心清甜爽口。

此外，還有中區指定門市販售的「黑麥核桃麵包」，以天然酵母與乳酸菌發酵的魯邦麵種，拌入法國裸麥顆粒、核桃果仁；細細咀嚼散發濃郁的麥香與核果香，外酥內軟的口感賦予麵包醇厚的風味。

春水堂表示，在春水堂用餐，不只吃一頓飯這麼簡單，門店佈置的插花藝術、掛畫、優揚的音樂，講究的烹調手法、用心選料與餐點擺設，創新飲茶文化、調和五感美學，飽腹之外，更提供美好舒適體驗，就像欣賞藝術品一樣，令人沈浸其中、感到身心的滿足。