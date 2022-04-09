已經正式踏入4月，準備迎接夏天的來臨，而各大家電品牌都陸續推出全新的空調，LG也趁機在11日前於世貿一館盛大舉行的台北電器空調3C影音大展中，推出了全新的「LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調」，主打內建Wi-Fi真正實現智慧家庭之餘，更推出一對多及業界最輕薄、厚度僅有19公分的吊隱式機種，以滿足現代人對居家美學的需求；現場買 LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調一對多指定機種，登錄送LG NeoChef智慧變頻微波爐，再至LG官網完成申請流程，即可享受免費一次尊榮大使到府服務。

LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調全系列內建智慧Wi-Fi及雙迴轉變頻壓縮機，完美實現一級能效。（LG提供）

全新的LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調讓Wi-Fi成標配，只要透過ThinQ APP就能以手機或其他行動裝置去整合將家中所有的LG空調，隨時進行能源監控、控制啟動、預約、風速溫度調整等功能，更能以遙控器選擇80%、60%、40%的省電模式，真正實現一級能效的省電目的，另外還加入了一對多及吊隱式機種，為厚度僅19cm的業界最薄吊隱式空調，能巧妙隱藏於天花板中，而且更有最適合的多元安裝方案。

LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調全系列內WiFi，透過ThinQ APP連接家中多台LG空調於一台手機或其他行動裝置，即能不受空間及時間限制進行遠端操控與能源監控。（LG提供）

而LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調全系列採雙迴轉變頻壓縮機，提高運轉效率的同時，也能降低能源轉換耗損，讓空調冷卻速度快，也能長時間保持穩定溫度，更能主動控制壓縮機運轉效能，還搭載主動式低震動控制 (ALVC) 機制，在舒眠模式下音量可低至19分貝，還有搭載英國防過敏認證的抗敏濾網，可吸附花粉、細粉塵、過敏原等會引起呼吸道疾病的有害微小物質，旗艦冷暖系列更內建奈米離子產生器，每分鐘產生800萬抗菌奈米離子，訴求有效去除空氣中99.9%的細菌。

於台北電器空調3C影音大展現場買LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調一對多指定機種，登錄送LG NeoChef智慧變頻微波爐，再至LG官網完成申請流程，即可享受免費一次尊榮大使到府服務。（LG提供）

至於豪華清淨系列內建負離子產生器，每分鐘製造500萬個負離子，再以靜電式濾網（HAF)過濾，最小過濾至PM0.1的懸浮微粒，經由SGS測試，去除率達99.9%以有效減少有害物質，同時以UV nano 紫外線消毒殺菌，採用UV LED燈去除 99.99%的細菌，加上壓縮機提供10年保固，室外機全系列外部選材上也使用抗鏽蝕金散熱片，在熱交換機表面上覆蓋一層抗鏽蝕塗料，確保表面提高耐用性，讓空調使用起來安心又耐用。