距離離開湖人時間已經進入倒數計時的「忍者龜」韋斯布魯克，9日遭到《洛杉磯時報》搶先爆料，他跟湖人總教練佛格之間關係從一開始熱身賽期間就陷入緊繃，甚至根本不尊重佛格，《ESPN》記者拉孟娜也爆料湖人內部想用羞辱韋少的方式迫使他做出改變。

《洛杉磯時報》引用一名湖人匿名工作人員說法，「韋斯布魯克從來湖人第一天就不尊重佛格，佛格說任何人搶到籃板就可發動快攻，韋少卻說他是控衛，要把球給他，其他人負責跑位，佛格也說不行，他認為湖人很多球員可以持球快攻。」

「可是韋斯布魯克很強硬，仍然強調他必須持球進攻，其他人都該把路讓給他。」這名匿名工作人員表示，「從熱身賽那時候開始，湖人內部就奠定這樣不好的基調，因為韋斯布魯克認為他沒球權，就像魚沒有水，他不知道自己該如何去做。」

所以根據拉孟娜爆料，湖人內部開始有人認為必須羞辱韋斯布魯克，才有辦法刺激他改變打球方式，進而適應湖人打法，沒想到佛格反而無法認同，強調大家應該站在韋少身邊支持他，給他空間做出改變或適應，如今看來這一切都以失敗收場了。