俄烏戰爭持續超過一個月，引發全球關注。淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新表示，美國像是在幕後打仗、下指導棋，「根本不想讓戰爭停下來」，美國對大陸的態度全依戰爭情勢做調整，若俄軍佔上風就需大陸協助調停；但目前俄羅斯態度軟化，美國就不需要大陸幫忙態度會更強勢，在亞太地區也會更強硬。

陳一新今日（9）接受香港媒體《中評社》訪問表示，民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）原訂10日率團訪台，卻因確診新冠肺炎而取消，但他認為此行其實意義不大，因美國年底期中選舉對民主黨不利，共和黨可能取得多數，裴洛西雖可連任議員但難再續任議長，等於已是「跛腳議長」了，故此行可視為「畢業旅行」。

陳一新研判，裴洛西痊癒後3個月內應會有一趟亞洲行，屆時可觀察她會不會取消訪台，若取消就代表大陸抗議奏效，但這樣拜登好不容易建立起的名聲就會毀掉，民主黨年底可能會選得更難看，因為這顯得美國太軟弱了。

針對國際局勢，陳一新分析，俄烏戰爭已經有點像美國在幕後打仗、下指導棋，根本不想讓戰爭停下來，故加碼提供各種援助要烏克蘭繼續挺下去。美國在戰爭之初，確實希望大陸配合不要實質支持俄羅斯，但俄羅斯最近態度軟化，表示願和談且開始撤離部隊固守烏東地區，代表再拖下去俄方也受不了；情勢對俄羅斯愈來愈不利，美國也不需要大陸的幫忙了，就更沒理由在亞太地區退讓，對台海問題也會表現強硬，如此才能在亞洲稱霸。