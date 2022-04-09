蔡英文總統清明連假在官邸與家人餐敘，其中一名家人昨日確診，醫療團隊立即對總統、副總統及近距離接觸者快篩及PCR，結果為陰性。對此，藍委洪孟楷表示，醫療團隊應儘速確認正副總統體內抗體，有必要補打國際認證疫苗就快建議施打，這才是以身作則對抗病毒的最好方式！

洪孟楷昨（8日）在臉書發文表示，傳出總統與確診者接觸，要隔離到4月14號，而過去相對疫情趨緩，總統施打了三劑高端疫苗，到目前也已經三個月過去了，到底體內的抗體還有多少？

面對來勢洶洶、且可能會有大規模感染的Omicorn病毒，洪孟楷認為，任何人都不能掉以輕心，尤其是總統副總統更是需要健康才能穩定國家，「建議醫療團隊盡速確認正副總統的抗體值，經評估有需要補打國際合格認證疫苗就請建議快施打，別再死忠了！別拿身體開玩笑、也別拿國家開玩笑！」

洪孟楷指出，有醫學專家說，參照國外的疫情發展，這一波病毒有可能最後的確診數會落在40,000到100,000之間，和口服藥對比疫苗相對價格高出許多，所以打疫苗仍是最有效地預防方式，國人第三劑的施打比例目前只有51 %，還是遠遠不足；如能由政府官員以身作則帶頭施打，也能有效帶動打氣，讓國人免於病毒的威脅。

洪孟楷強調，病毒不會分顏色，只能一切以科學數據來判斷。雖然跟總統的政黨立場不同，但絕對不樂見有任何的閃失或意外。醫療團隊該給總統的建議，就請本於專業好好判斷，別再有任何意識形態了！