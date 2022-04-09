大便顏色可幫助判斷身體狀態，胰臟科醫師林相宏表示，正常大便多是黃褐色的，排除掉特殊飲食導致糞便顏色改變，其他狀況恐是身體的警訊。黑便可能是消化道、食道、胃、十二指腸或近端小腸出血；紅便則是下消化道出血；灰白色大便最可怕，可能是膽道阻塞，膽管結石、膽管癌、胰臟癌、壺腹癌等。

胰臟科醫師林相宏在臉書發文表示，許多病人來就醫，都會很心急的問說「大便是黑色的怎麼辦？」、「我解血便是痔瘡嗎？」、「我的大便怎麼是白色的？」其實大便雖然是從體內排泄出來的廢物，但透過觀察大便的顏色，卻能透露出身體健康的資訊。

林相宏指出，一般人認為的血便，通常是指黑色的大便，因為紅血球中有血紅素，血紅素裡面有鐵離子，如果紅血球被胃酸破壞，血紅素中的鐵離子便會接觸胃酸，經過化學反應就會便呈黑色的。因此如果大便呈現黑色，表示可能是消化道、食道、胃、十二指腸或近端小腸的腫瘤或出血。

林相宏也說，紅色的便便可能是出血點來自下消化道，像是遠端小腸、大腸癌或是痔瘡，因為血在消化道停留的時間不長，所以大出來的便便就會呈現鮮紅色的。

林相宏透露，大便之所以是黃褐色的，是因為膽汁分泌到消化道，使便便的顏色變成黃褐色，所以，如果大便沒有顏色，看起來像白色黏土，代表膽汁沒有排至消化道，最可能的原因是膽道的阻塞，膽管結石、膽管癌、胰臟癌、壺腹癌等等。

林相宏表示，當然大便的顏色也可能會受到吃進去的食物影響，像是吃太多綠色蔬菜可能讓便便顏色偏綠；吃含鐵成分較高的食物（豬血與鴨血）恐讓便便變黑色；吃紅色火龍果或甜菜根可能讓便便變紅色。所以若發現大便顏色異常，先想想最近常吃什麼，再去就醫喔！無法具體描述大便顏色的人，也可以拍照下來給醫師看看。