行政院於昨(7)日通過《平均地權條例》修正草案，內容其中一項為「重罰炒作行為」，將明確規範不可散播不實資訊來影響交易價格，違者按戶(棟、筆)處100萬到5000萬元，限期未改正者，可連續處罰。

這次修法不僅將網路群組銷售、揪團炒房、加價換約轉售列入炒作行為，連潛銷、熱銷、分期銷售也列入，只是這些行銷術語究竟是什麼意思？身為買房小白的你，一定要了解！

潛銷＝預售屋初規劃 你即可下訂卡位

預售屋銷售過程有分潛銷期、銷售期、促銷期、施工期，每個階段都有不同的行銷模式，潛銷就是指在預售屋建案還在初規劃時，民眾就可以先卡位下單，這時候有機會以比較優惠的價格購屋。

比如說預售屋公開銷售時，可能一坪是60萬，但潛銷價格可能只要58萬/坪，民眾只需要預付訂金，就能以58萬/坪的價格買到，算是撿到便宜！也正因為潛銷期屬於還未正式公開銷售販賣的關係，在房地合一2.0還未上路前，常有投資客借由紅單轉讓，炒高房價以此牟利。

至於潛銷對建商有什麼好處？對他們來說這段時間就像市場調查般，可藉由這時期去了解民眾對預售屋價格的接受度，之後再依據這些資料來調整後續的行銷手段。

熱銷＝創造預售屋快售完的資訊 以此吸引你購屋

而建商也會特別創造「預售屋即完售」的行銷手段，比如說潛銷已熱賣幾成，讓民眾感覺好像再不快點決定，就會買不到，營造出詢問人潮眾多的感覺，趁機哄抬價格，這就是熱銷手段。

分期銷售＝類似飢餓行銷

前段提到預售屋會分時期銷售，而每個銷售階段的定價都會有些許的不同，建商會利用該期已銷售完畢為手段，製造預售屋供不應求的假象，有如飢餓行銷般的方式，去引發房價上漲或民眾搶購。

房產專欄作家在網站文章中提到，有的建案甚至會分好幾期蓋，然後逐期抬高房價，但這樣已影響到房市的秩序與自住者的購屋機會，因此政府在這次打炒房時，才會將此行為列入重罰規範裡。

政府為了遏止房價被不當炒作，行政院這次再次修正《平均地權條例》草案，預計7月上路，希冀這些法規能杜絕房市的亂象，還給民眾一個良好的買賣市場。

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