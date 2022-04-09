日前農委會公告109年蔬果農產品農藥殘留監測研究成果報告，包括豌豆、芹菜、蘿蔔、百香果、龍眼、柳橙等多種蔬果上榜，引發外界關注蔬果食安。營養師程涵宇表示，有農藥殘留不等於有毒蔬果，許多人忽略帶皮蔬果也要清洗，直接削皮就容易把殘留農藥吃下肚，因此重點在於：食用蔬果前務必經過適當清洗再料理。此外，她也提供台灣「最乾淨蔬果」排行榜作為選擇參考。

程涵宇營養師強調，即使檢測結果是「最少農藥殘留」或是「全數合格」，蔬果還是要經過適當方式清洗後再料理食用，無須過度擔心農藥問題。

此外，也有人認為買回的蔬果放置一段時間再吃，可減少農藥殘留。農委會農業藥物毒物試驗所專家翁愫慎指出，其實植物採收後，其體內分解農藥之酵素活性就會大幅下降，對減少農藥殘留無顯著效果，反而失去新鮮蔬果之鮮美及營養價值，很不值得。

無毒生活達人、長庚醫院毒物科護理師譚敦慈也提醒，清洗蔬果時只需以流動清水沖洗，表面凹凸不平的蔬果可以用軟毛刷輕刷，就能洗掉大多數的髒污及藥劑殘留，不需浸泡鹽水、小蘇打粉或是蔬果洗潔劑，以免反而造成農藥殘留。