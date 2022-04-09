隨著4月7日疫情公布後，台灣本土加境外，一次爆增超過5百例，未來防疫之路該怎麼走？總統蔡英文6日在臉書發文，表示連假第一個上班日，邀集了副總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、疫情指揮官陳時中等人召開防疫策略會議，最後定調現階段所設定的目標，就是「重症求清零、有效控管輕症」。同時也表示「新台灣模式」，就是透過積極防疫、穩健開放，兼顧國家經濟發展與國民正常生活，而「新台灣模式」這一詞，除了在行政院長蘇貞昌率先拋出之後，拉出第一波高聲量，現在總統蔡英文再度解釋何謂新台灣模式，更讓該詞續創熱議度。

柯侯問何謂「新台灣模式」？ 蘇貞昌釋疑創近一週來最高峰

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（時間：2022/03/31~2022/04/06）統計調查，「新台灣模式」在4月3日討論度共有6,744筆，創下網路聲量討論度的最高峰。而該話題其實從4月1日開始就逐漸升溫，因此，當蘇貞昌拋出「新台灣模式」，強調防疫要與經濟並行時，但對於執行的細節為何，外界恐怕還是一頭霧水。因此，對應到疫情相對嚴重的雙北市，台北市長柯文哲開嗆中央「每天都在想新名詞」，新北市長侯友宜則是拋出疑慮，反問中央「先說清楚要共存還是要清零」。因此，到了4月3日，蘇貞昌出席公開場合時，再被問到何謂「新台灣模式」，他解釋其實就是正常生活、積極防疫、穩健開放，雖然確診數會增加，但99.7%都是輕症或無症狀，所以希望大家不必擔心，蘇揆的這番話，更讓「新台灣模式」的網路熱議直飆至近一週的頂點。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

清零？病毒共存？ 蔡英文、賴清德定調「新台灣模式」：減災為目標

另外，從數據趨勢上顯示發現，4月6日「新台灣模式」討論聲量又開始往上升，共有2,499筆，主要是因為指揮官陳時中公開證實，前往總統官邸和蔡英文討論疫情，他表示總統相當很關心。隨後，蔡英文也在臉書發文，說明台灣防疫的策略，應持續以「減災」為目標，而非全面的清零，強調有效的疫情控管，並再度提到「新台灣模式」。同一時間，副總統賴清德也在粉專發文「新台灣模式」，一天之內，蔡賴先後為新台灣說明解釋，不僅讓該詞曝光度大增，也讓新台灣模式這個新名詞，在網路上持續發酵。

疫情延燒防疫之路怎麼走？ 蔡英文、賴清德引領「新台灣模式」話題

在新台灣模式相關議題的討論上，到底哪些人是網路關鍵領袖？進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（時間：2022/03/31~2022/04/06）針對政治人物、名嘴、粉專統計調查，在「新台灣模式」議題的話語權上最大討論和發聲者就是總統蔡英文，該篇貼文共有3萬多個讚和數千則留言，可以說是「新台灣模式」的最大KOL。除了正副元首都在名列前茅的榜單內，另外媒體人、親綠人士也都在榜單中，而網紅朱學恆不僅有貼文，更開啟直播討論新台灣模式，因此，在這波討論度中僅輸蔡英文、賴清德，一舉衝上第3名。

「新台灣模式」熱門關鍵字 選舉、創造新名詞、質疑等字詞都入榜

除了聲量、關鍵領䄂之外，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（時間：2022/03/31~2022/04/06）熱門關鍵字可以發現，除了有防疫相關字詞之外，其他像是選舉、創造新名詞、口號、質疑等字詞也都入榜。另外，針對新台灣模式，也有不少網友提出疑問，因此，當指揮官陳時中首度鬆口「一步步走向共存」前，就已經先被質疑「新台灣模式」其實是防疫放寬的口號，可能有助於讓他能在6月宣布投入年底九合一。對於這樣說法，陳時中否認，強調兩者無關。另外，蔡英文總統6號召集縣市首長到官邸討討論疫情，疫情最為嚴重的雙北市，兩位市長似乎都沒受邀到官邸與總統蔡英文會面，而同場現身的有高雄市長陳其邁，以及桃園市長鄭文燦，因此，也被外界質疑，這場官邸疫情會議，根本是為了討論選舉，陳時中事後澄清是討論防疫政策方向。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年03月31日至2022年04月06日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

《KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎》以人工智慧篩選符合主題之關鍵領袖，並分析社群經營成效之工具。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『新台灣模式』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。