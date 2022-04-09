公設例如逃生梯、消防設施、停車空間、垃圾處理等一直是許多人買房會考慮的要素之一，日前有網友在「買房知識家」發問：「有人住過機械車道上方的二樓嗎？是不是真的很吵？（機械聲）」

網友意見一面倒：「吵」 還影響風水

雖有幾位網友認為不吵：「我沒覺得吵，反而覺得很不錯，因為有小孩不怕吵到樓下人家，連跳繩都可以，沒壓力」、「我們家就是，其實習慣了就好」、「已經住了超過20年的經驗，上下班的時候會比較吵，其他時間還好」。

但多數網友仍建議原PO不要買，「吵，真心建議不要買！」、「若房間靠車道深夜真的會睡的很不安穩，因為會有伸降機運轉的聲音」、「蠻吵的，半夜有人回來都會聽到機械電梯升降聲。車舊一點的，還要搭配汽車引擎聲。偶爾有人擋住車道入口，還有喇叭聲」、「非常吵，以後要賣，你的價格也不會太好」、「車道上就不要看了，以後也不好脫手」。

除了噪音，網友不建議的原因還有「風水」。「以風水來說很糟糕，千萬別買」、「千萬不要買，風水氣場會影響一家子氣」、「風水不好哦！而且是非常不好，考慮別間吧」、「1吵2風水，金錢可以的話，重新選擇」。

低樓層建築結構不穩 地震來首當其衝

據591房屋交易網報導，除了噪音，低樓層還有無隱私、蟲害、建築結構不穩等問題。報導中提到，某房仲分店店長曾碰過，客戶2樓住家剛好就在機械車位上方，可能因為當初建商樓板厚度不夠的關係，可以聽得到機器運轉聲，而且難以改善，最後也只得搬家解決。

基於以上理由，即使該位置的房價目前較其他戶低，但考量到日後也不好脫手，因此普遍仍建議購屋前要三思。

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