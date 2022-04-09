近年來台劇大爆發，不僅因OTT平台的推波助瀾，觀眾的口味改變或許也有關係，從二十年前以主流審美為依歸的偶像劇風潮，到如今類型劇重返市場，觀眾們期待探索更多元的世界觀和演技界線，也令選角取向更豐富，有許多經劇場歷練的演員，除了在舞台上練就一身傳神的表演本領，也將之帶上電影、電視等平台，讓觀眾欣賞到傑出的表達神韻。

有哪些演員身負深厚的舞台、劇場功底，使粉絲深深陶醉在迷人劇目中呢？今天就和《DailyView網路溫度計》一起，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》找出網友熱議十大劇場、影視雙棲演員，感受他們的出眾魅力吧！

No.10 陳竹昇

以草根形象聞名的陳竹昇，一口道地流利的台語有著濃濃台灣味，自青少年時期便在劇團中客串演出，曾在金馬獎獲得最佳男配角時驕傲說道：「我來自劇場，我是一個做劇場的劇場人。」多年來參與綠光、屏風表演班等劇團演出過《人間條件》、《女兒紅》許多劇目，也在《大佛普拉斯》、《俗女養成記》等影視作品中，演活小人物的悲歡日常與人情。

No.9 許傑輝

演藝經驗橫跨大小螢幕，能模仿、能主持、能配音的許傑輝，一開始是從幕後做起，後曾參與民心劇場、綠光、紙風車兒童劇團，出演《莎士比亞之夜》、《太陽王國歷險記》等作品，近年來投身表演指導、舞台劇編導多重身分的同時，也以《我的婆婆怎麼那麼可愛》暖男角色深得影迷喜愛，而將於今夏回歸的律政職人劇《最佳利益》第二季中，也可以期待看到他的演出。

No.8 唐從聖

在「大悶鍋」等節目中模仿前總統知名的從從唐從聖，同樣是位身懷十八般武藝的全方位藝人，除了主持人身分外，也曾在果陀劇場、表演工作坊、如果兒童劇團等劇場出演《絕不付帳》、《生命中最美好的5分鐘》等戲目，近年參與台灣首部政治劇集《國際橋牌社》飾演原型同為前總統的「陳木寬」，有別於模仿的角色塑造成功為經典人物注入新靈魂。

No.7 夏靖庭

曾獲金鐘迷你劇集男主角獎的資深演員夏靖庭，參演過的作品平台與類型相當多元，從加入台灣首個實驗小劇場蘭陵劇坊開始，夏靖庭演過《那露波傳奇》、屏風表演班《半里長城》等舞台劇，也演過偶像劇《MVP情人》、幼幼台《萌學園》以及八點檔《天之驕女》等等，可以說三十多年來台灣戲劇幾乎都看得到他的身影，近期也作為主要演員參與歷史劇《斯卡羅》，在OTT平台上攻下代表作。

No.6 莊凱勛

有看過《麻醉風暴2》的觀眾，應該都對裡頭壞到骨子裡的反派立委萬大器記憶猶新，角色演員莊凱勛出身北藝大科班，大學時期就常接臨演工作，同時也勤練京劇身段，曾經參演學校的《成人娛樂》、我城劇場《我記得⋯⋯》等劇，自認並非「漂亮型」演員的他，擅長刻劃角色內在深沉的生命力，近年來更以《天橋上的魔術師》魔術師一角的奇幻魅力吸引不少粉絲。

No.5 鍾欣凌

近年以《我的婆婆怎麼那麼可愛》再創事業新高峰的鍾欣凌，過去曾憑《你的孩子不是你的孩子》、《雨後驕陽》等劇贏得多座金鐘女主角獎，長期耕耘兒少節目主持的她也有許多舞台劇經驗，包含如果兒童劇團的《你不知道的白雪公主》、屏風表演班《莎姆雷特》等，可愛風趣的性格超有觀眾緣，也是台灣各大國片中經常能見到的熱門演員。

No.4 曾國城

主持有《型男大主廚》、《全民星攻略》等膾炙人口節目，在電視節目上以沉穩幽默風格深植人心的曾國城，其實也廣泛涉足於廣播、動畫配音、影劇等領域，其中對於舞台劇，更是有自己的堅持，不管主持事業有多忙，一定還是要上台過足戲癮，身為屏風表演班、果陀劇場的台柱之一，其主演的《徵婚啟事》、《A.R.T》每演必轟動，近年在《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《練愛iNG》中也有客串演出。

No.3 黃健瑋

擁有豐富劇場經歷的黃健瑋身兼演員、編劇、戲劇指導等身分，曾以《石碇的夏天》小志一角獲得台北電影節新演員獎，出身北藝大戲劇戲的他，對於揣摩角色頗有自成一格的方法，演來內化且自然，除了在莎士比亞的妹妹們的劇團、眼球愛地球等劇團出演過《李小龍的阿砸一聲》、《猛男地獄》等劇目，近年也常可在時代劇《斯卡羅》、《茶金》等影視中看到其精湛演出。

No.2 謝盈萱

素有「劇場女神」之稱的謝盈萱，知名戲碼包括台南人劇團《Re/turn》、非常林奕華《包法利夫人們》、莎妹劇團《羞昂App》等，擅長喜劇的她曾透露自我要求高、解讀劇本一定要比旁人深入，也是這樣的堅持，讓她先後憑藉《誰先愛上他的》、《孤味》等劇拿下多項獎座肯定，近年則再度以《俗女養成記》中率真、貼近現代女性心聲的詮釋大舉圈粉，造成現象級流行。

No.1 劉冠廷

許多人會認識劉冠廷，大約是從「植劇場」系列開始，不過戲劇系出身的他，其實畢業後便已累積不少舞台劇經驗，曾演過動見体劇團《戰 1:0》、四把椅子劇團《刺殺團圓》等戲目，沉潛多年練功打下的扎實底蘊讓今天的劉冠廷幾乎能勝任任何角色，從《陽光普照》討人厭的「菜頭」到《同學麥娜絲》口吃的「閉結」，劉冠廷演出的角色表面不一定驚心動魄，但內裡絕對刻骨銘心。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年04月06日至2022年04月05日，共1年。

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