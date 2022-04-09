天后張惠妹相隔7年重返台北小巨蛋開唱，沒想到爆出3日有2名確診者也去看演唱會，目前匡列這2例前後左右各3公尺的群眾，總計40人進行居家隔離，也發出9240則簡訊，提醒當天參加演唱會的人自主健康監測，小禎（胡盈禎）昨（8日）看演唱會前也先做快篩，曬出檢測結果的照片意外出現

亮點，讓網友集體歪樓。

小禎（8日）前往小巨蛋觀賞張惠妹演唱會，由於本月3日傳出有確診者，讓她出發前先行快篩檢測，只見結果顯示「一條線」為陰性，讓她心情頓時放鬆不少，也不忘提醒所有人：「快篩有做好～～演唱會沒煩惱，提醒每一位要看演唱會的朋友們～還是盡量在家自己做好快篩！保護自己、不影響別人更是保護阿妹」，接著開心表示：「好期待演唱會呀呀呀呀呀呀」。

小禎曬出快篩結果照片時，只見除了身分證之外，還放上自己的名錶，據悉於該品牌不久才宣布調漲價格，意外成為照片最大亮點，紛紛留言：「我只看到漲到翻的錶」、「手錶是亮點」、「勞力士的手錶真亮眼」、「那錶也太美了吧」，但也有不少人羨慕她能朝聖演唱會開賣即秒殺的張惠妹演唱會。

張惠妹3日演出有確診者足跡，演唱會主辦單位緊急發出8點加強防疫聲明，8日前進場館彩排前，阿妹與500多人團隊進行快篩，所有人快篩結果均呈陰性，也更動演唱會節目內容、取消演出人員走進觀眾席表演環節，降低染疫風險。