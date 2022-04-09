總統蔡英文因同桌用餐家人感染新冠肺炎，遭匡列接觸者，雖快篩與PCR檢測都陰性，但仍須居家隔離到14日，基隆市長林右昌9日上午接受採訪時說，自己是第一位居家隔離縣市首長，在家工作更忙碌，每天都像直播主開會。

林右昌表示，自己應該是第一位被居家隔離縣市首長，但在居家隔離時間更忙碌，每天都工作到清晨，一直在看疫調相關資料，出關後大家也觀察到變瘦了，眼睛也有血絲，相信總統雖然居家隔離，卻不會影響工作，相信總統性格，工作量會增加才對。

林右昌強調，居家隔離期間，太太說自己好像變成直播主，餐桌就變成辦公桌，電腦與相關機器都在，因為要不斷視訊會議自己特別架設燈光，希望讓畫面呈現能夠好一點，在餐桌座位工作時間，反而比市政府辦公桌上還多。

林右昌說明，每天不斷都要跟各局處視訊會議，原本在市府上班時，電腦設備都由同仁協助準備，但在居家隔離期間都只能自己來，本來不是很熟悉，現在不論作法和設備功能都很清楚。