好市多有多款熱門甜點，近日就有網友大力推薦好市多的提拉米蘇，浮誇表示「已列為高度危險食品」因為好吃到一口接一口根本難以停止，沒想到貼文引起網友兩極化評價，有人覺得好吃，也有人覺得太甜了。

一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，自己是提拉米蘇控，已將好市多的提拉米蘇列為高度危險食品，因為只要吃了就會一口接一口根本難以停止。原PO說他最喜歡從冷凍拿出來立刻吃，配上一杯咖啡，一不小心半盒就沒了，並認為價格很實惠，和坊間一些名店的提拉米蘇相比實在好吃太多，讓他覺得不推不行。

貼文引起熱烈討論，喜愛吃甜食的網友看了也大讚「這個超好吃，每次去都要補貨」、「好罪惡的東西」、「同意，真的很好吃，連不愛甜食的男友都覺得好吃」、「我也很喜歡這款」。

不過也有人覺得這款提拉米蘇太甜無法接受「超甜的這個，完全吃不完」、「這款甜到不行」、「我愛吃提拉米蘇，但是我覺得這個不好吃」、「之前腦弱看到推薦也跑去買，結果甜到爆，連小孩都不吃，媽媽我吃到最後只能丟掉」。