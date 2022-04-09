今天在MLB場上洋基與紅襪展開世仇大戰，雙方拚到11局才分出勝負，最後洋基靠新同學唐納森(Josh Donaldson)擊出再見安打，以6：5氣走對手。唐納森這場比賽6打數擊出2安打貢獻1分打點，吞下1次三振，目前打擊率是.333，已36歲的他寶刀未老，有望在新的一季為洋基打出新氣象。

Giancarlo Stanton's first home run of the season is 116.3 MPH off the bat and we're tied at 3! pic.twitter.com/NrUYndM4fJ — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) April 8, 2022

此戰洋基派出寇爾(Gerrit Cole)對抗紅襪的艾沃迪(Nathan Eovaldi)，兩人狀況都不佳，寇爾投4局被敲4安打失3分，其中包含1支全壘打，艾沃迪投5局被敲5安打失3分，被敲2支全壘打，無法上演投手大戰，幸運的是他們都逃過敗投。

首局比賽雙方就火力全開，紅襪上半局猛灌3分先聲奪人，狄弗斯(Rafael Devers)逮到寇爾四縫線快速球開轟，擊出右外野方向2分炮，接著傑迪馬丁尼茲(J.D.Martinez)敲出二壘安打再添1分，但下半局洋基的瑞佐(Anthony Rizzo)還以顏色，轟出右外野方向2分炮。

2、3局兩隊沒有得分，到第4局下半「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)來了！他在1好1壞時鎖定投手的87.5 mph滑球，一樣大力揮向右外野，而史坦頓無愧自己「怪力」的稱號，這發陽春炮軌跡根本平到不行，直直射向外野看台。

JOSH DONALDSON WALKS IT OFF IN HIS YANKEES DEBUT!!! pic.twitter.com/Z7ukeFQkeV — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) April 8, 2022

兩隊打完9局以4：4進入延長賽，10局雙方都各攻下1分，繼續進入第11局，紅襪在上半局無功而返，讓洋基在下半局佔據主動權，這時紅襪派出投手克勞佛(Kutter Crawford)應戰，但他沒拿下任何出局數，遇到首棒唐納森被對方擊出二壘方向滾地球，紅襪兩位野手同時撲接都落空，形成漂亮的再見安打，比賽就此落幕。