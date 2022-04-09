臉書和Line是國人最常使用的社群平台，如今卻淪為詐騙集團溫床，讓不少民眾受騙上當。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，他自己就是常被盜用名號和照片的最大受害者，身邊親友也受騙，他呼籲臉書和Line，不要賺詐騙集團的黑心錢，希望兩大社群平台能改採「實名制」，如果做不到，這兩個平台終將走向毀滅。

謝金河在臉書發文指出，看到Line的台灣區總經理出面表示，三年斥資1.44億元，設立謠言破解專區，看了這則新聞，他半信半疑，上周為了表達看法，他特別去電給陳立人總經理，但對方沒有接電話。

「我是臉書、Line平台的最大受害人」，謝金河說，為了提醒民眾不要受騙，他在臉書的最前頁登啓示，已經有一年之久，看到詐騙集團廣告，他也立刻檢舉，但都徒勞無功，去警局報案，但警方說，這類案件很多，除非鬧成刑事案件，或有人受騙，造成重大傷害，通常這種事情都只備案。

謝金河提到，這幾天，他的師大附中同學高兩陽也來向他求證，也有親戚朋友受騙，還有很多年沒有聯絡的朋友向他求證這個事，連幫他做西裝的老闆李萬進也傳Line表示「我主動向他要求加入操作的通知」，更令人氣憤的是，「詐騙集團把我po在臉書跑山的照片放進去，表示是我本人…。」

他認為，這種詐騙手法已到匪夷所思的地步，台灣好像叢林野獸世界完全無法可管，因此他呼籲臉書和Line不要賺詐騙集團的黑心錢，至少在臉書和Line「開帳號應採實名制」。

謝金河強調，沒有本人的證件，Line怎麼可以任意開帳號？臉書在接受廣告時，是不是要先認證這是本人刊登，希望臉書和Line先做到實名制，如果做不到，這兩個平台終將走向毀滅。

謝金河表示，這次特斯拉執行長馬斯克入股Twitter成為最大股東，可能是平台革命的第一槍。他在文未也希望行政院長蘇貞昌能責成警政署長陳家欽努力掃蕩詐騙集團。