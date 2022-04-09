台南學甲上白礁遶境登場 蜈蚣陣捆廟3圈出發

2022台南學甲上白礁謁祖遶境登場。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

2022台南學甲上白礁謁祖遶境登場。（劉秀芬攝）

2022台南學甲上白礁謁祖遶境登場。（劉秀芬攝）

2022台南學甲上白礁謁祖遶境登場。（劉秀芬攝）

2022台南學甲上白礁謁祖遶境登場。（劉秀芬攝）

2022台南學甲上白礁謁祖遶境登場。（劉秀芬攝）

2022台南學甲上白礁謁祖遶境登場。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

因疫情延期2年的台南市市定民俗的學甲慈濟宮「上白礁謁祖」遶境祭典，9日早上6點登場，在廟方及文化部次長李連權、台南市副市長戴謙、台南市議長許信良等人代表入廟進行祭拜儀式後，7點開路先鋒集和宮蜈蚣陣捆廟3圈出發遶境，商家住戶擺設香案接駕，熱鬧萬分。

學甲每4年一次大遶境稱為「學甲香」，是台南濱海5大香科之一，配合防疫，今年嚴格控管入廟祭拜人數，數百民眾在廟外虔誠祭拜。

因今年禁止民眾鑽神轎，民眾集中在廟前廣場等候蜈蚣陣入廟，蜈蚣陣一入廟廣場，引起民眾歡呼，扮演神童小朋友撒下糖果、餅乾，眾人爭相撿拾求平安。蜈蚣陣遶廟3圈去煞避邪後出發，各宮廟陣頭、藝閣也陸續入廣場拜廟，隨即出發遶境。

有350多年歷史的的台南學甲「上白礁謁祖」祭典，2008年被列入台南市重要民俗，慈濟宮努力爭取祭典列入國家重要民俗。2019年上白礁祭典時，慈濟宮號召宮廟重組多項藝陣，例如後社郭姓角聖和宮「郭子儀大戰烏鳳仙」、東竹圍東鎮府「八美圖」、內角太安宮「封神榜」、慈濟宮漢聲軒北管、採茶舞陣等。

今年學甲草坔中隆宮「紡車輪」恢復以真人藝閣的方式參與；東竹圍東鎮府的八美圖，繼2019年復陣後，今年也排除萬難組團參加。

學甲香遶境將從9日舉行至11日，為維護遶境活動的治安及交通順暢，台南市警方也出動67名警力、25名協勤人員，學甲分局更出動空拍機綜覽全場，輔助遶境沿線治安監控及精準調度警力。