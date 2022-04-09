國民黨台北市議員羅智強欲參選桃園市長，引爆藍營紛爭。黨主席朱立倫與黨秘書長黃健庭都指出，羅民調低「很弱」等語，成熱議焦點。一份最新民調顯示，羅以37%支持度勝過陳時中的35.8%，是藍營唯一能戰勝陳的人。此消息引發高度討論，不少網友湧入表達對羅的支持。

根據民調機構「城市調查」最新民調，在對上代表民進黨的陳時中時，國民黨桃園市長可能的參選人支持度如下：羅智強支持度37%、陳35.8%、尚未考慮27.1%；魯明哲32%、陳32.2%、尚未考慮35.7%；萬美玲21.2%、陳時中35.1%；呂玉玲15.2%、陳34.3%。顯示羅是藍營唯一能戰勝陳的人，呂則為民調最低者。

此民調調查時間為，4月6日下午5時至4月7日中午12時30分，調查人群的居住地北桃園佔 49.3%、南桃園佔50.2%。

網友則湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「今天的民調跟民調的民調不會一樣，憑羅智強驚人的聲勢，繼續拚一定有希望」、「桃園的一盤棋被朱立倫、黃健庭硬是打爛了，看過黨內互打，但沒看過當家的如此對待自己同志」、「唯一支持羅智強選桃園市長」、「民調起起伏伏，來場初選最公正」、「一句『你民調低』就否定一個人，這樣公平嗎？」「羅領先不意外，桃園外來人、年輕人多，而且他把桃園選情炒熱了」。