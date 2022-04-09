留學英國的學霸網紅「徐恩(Hannah)」，有著甜美臉蛋與魔鬼身材，且氣質出眾，因此圈粉無數，IG擁有逼近50萬人追蹤，她也曾受邀上《綜藝大熱門》、《我這麼可愛》、《國光幫幫忙》等夯綜藝節目，人氣火熱，徐恩經常透過社群分享好身材，近日曬出出門旅遊照，站在摩天輪下深V雪乳超搶眼。

網紅徐恩畢業於英國倫敦大學，曾上《國光幫幫忙》展現自己的超強記憶力，讓現場眾人都超佩服她，她不僅有內在也有外在，不吝於跟眾人分享她的美，因此擁有高人氣，而讓她大爆紅的，是先前徐恩有張照片被網友放上知名臉書社團，她當天穿著霍格華茲的學生制服外搭袍子，雖然臉蛋被口罩遮得好好的，但美胸與美腿全都露，引發網友暴動，封她為「成人版妙麗」。

26歲的徐恩近日在遊樂園打卡，甜問：「你還記得上次來遊樂園是什麼時候嗎？」，畫面中徐恩站在摩天輪前，身後藍天綠地，天氣十分晴朗，她手上拿著藍色帽子，另一隻手撥動一頭長髮，對著鏡頭露出燦爛笑容，而她穿的灰色深V連身短裙露出一截纖細長腿，E罩杯雪胸圓挺，開心在遊樂設施裡拍照。

同一天她開箱民宿，穿著比遊樂園的尺度更大，只見她跪在民宿的榻榻米上，身上只穿了一件細肩帶性感睡衣，雙手接觸床墊，微微彎腰的動作像是在鋪床，令她的好身材更加明顯，看了就血脈賁張，撩得人心癢癢。