高雄一名女子在晚間一時心血來潮，緊跟在一名杵著拐杖徒步前進的老翁後方，老翁察覺後方疑似有人跟隨，一開始不以為意，沒想到眼睛餘光撇見後方有長頭髮擺動，直覺是否被阿飄盯上，加緊腳步到警所求助。員警見老翁登門求助，上前確認女子是活生生的「人」，不是阿飄，且有警犬認證無誤，老翁才鬆了一口氣，碎唸女子兩句後離去。員警也告誡女子「人嚇人會嚇死人的！」，開玩笑千萬要適可而止。

旗津深夜有阿飄？阿北遭長髮女嚇破膽衝派出所求救，警揭真相。（警方提供）

旗津深夜有阿飄？阿北遭長髮女嚇破膽衝派出所求救。（警方提供）

根據調查，7日晚間一名60多歲的老翁杵著拐杖、緊張兮兮地到旗津分駐所求助，老翁說著，剛吃完晚餐後外出散步健身，在旗津區中洲三路較昏暗的地方，突然發現身後有人尾隨，眼睛餘光瞄到對方有長頭髮，因為不知道對方是人？是鬼？心裡害怕極了，只好趕緊加快步調，直到明亮的地方才敢回頭察看，並直接向警方求助。

鼓山分局旗津分駐所巡佐林照祥等員初步了解得知，原來30歲的王姓女子看見老翁杵著拐杖路過自家門口，一時興起覺得好玩而跟著走在老翁後方，玩起同步左腳右腳遊戲，沒想到老翁越走越害怕還直接走到警局報案。

由於老翁得知是烏龍一場後，不願計較逕自離去，員警亦告誡女子無故跟追他人經勸阻不聽，已有違反社會秩序維護法之嫌，女子聽聞得知自己不小心觸法後亦向員警道歉後離去。鼓山分局長蔡鴻文提醒，無故跟追他人經勸阻不聽者，除違反社會秩序維護法外，另「跟蹤騷擾防制法」將於今年6月1日起實施，若因追求他人而有「監視跟蹤」、「尾隨接近」等行為都有可能觸法，希望民眾切勿因一時不理智的行為而導致他人心生畏懼