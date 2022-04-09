國民黨中央近期為桃園市長提名跟台北市議員羅智強隔空交火，特別是國民黨祕書長黃健庭說民調太弱，引發外界爭論。資深媒體人李艷秋8日晚間在臉書表示，羅和黨中央因為桃園市長選舉規劃不同，公婆各有堅持，是很正常的事，黨中央出面嗆羅很弱、民調差，相當於兩個巴掌。此分析曝光後，引發大批網友熱烈討論，有人就說「真的不懂！更多的是失望」、「國民黨就是醬缸文化自己人打自己人，一點團結心也沒有」。

李艷秋在臉書寫下，不懂！國民黨中央公開嗆自己的同志很弱、民調差、支持的人非常、非常、非常少、已經排除提名他，真的很爽喔？一巴掌打他不自量力瞎攪和，一巴掌把一名戰將未來的可能性給徹底否定了，羅智強還想選任何地方，「很弱」的標籤就如影隨行，對手借黨中央的刀來殺羅，真是不費吹灰之力。

李艷秋進一步提到，以國民黨目前的低迷狀況，對想要參選的同志，即使他們根本成不了神，也要想辦法把他們捧成神；在家關起門訓話無所謂，打開門對外每個都是寶才對，如果自家長輩都說他太弱、民調差，選民怎麼可能買單？

該篇文章曝光不到一天時間，已經有近百則留言，許多網友表示，「羅智強一點都不弱，是黨中央太讓人傻眼」、「他們自己不想活，我們也別救了」、「國民黨不團結不意外

」、「繼續內鬥就繼續當在野黨，不爭氣讓人看了生氣」、「李姐姐分析得極是呀」、「國民黨外鬥外行，內鬥內行」。