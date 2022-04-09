晶圓代工廠力積電(6770)於苗栗銅鑼新建的12吋晶圓廠昨（8）日舉辦上樑典禮，董事長黃崇仁表示，廠房興建將加緊趕工，以期在今年底前完成無塵室建設、展開設備裝機作業，並於明年第三季開始量產，以儘快滿足客戶需求。

力積電亦公布2022年3月自結合併營收達72.03億元，較2月66.2億元成長8.82％、較去年同期48.05億元成長達49.91％，刷新歷史新高。累計首季合併營收207.08億元，較去年第四季197.57億元成長4.81％、較去年同期132.39億元成長達56.42％，亦創歷史新高。

力積電銅鑼新廠總投資金額估達2780億元，規畫建置月產能10萬片12吋晶圓的一、二期廠房，以及相關辦公大樓、廠務及倉儲等設施。自去年3月下旬動土興建以來，儘管面臨缺工、連日降雨等不利因素干擾，在承包建商大力支持趕工下，整體建設時程仍算順利。

黃崇仁表示，銅鑼新廠首期產能已有多家客戶爭取簽訂長期合約，將加速建廠、裝機和投產步伐，預計今年底開始將機台移入銅鑼P5新廠，2023年下半年起少量投產，並依規畫在2024年內達到月產3.5萬片12吋晶圓的首階段目標。

黃崇仁指出，力積電屆時將視市場需求實況及客戶、產品組合，將P5廠推升到每月5萬片的滿載產能。同時，公司計畫於2025年啟動第二期P6廠興建工程，逐步完成整體銅鑼廠區月產能達10萬片12吋晶圓目標。