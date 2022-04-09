神盾(6462)昨(8)日董事會通過，將公開收購晶相光(3530)普通股，每股收購價格為123元，預計將收購晶相光約5.12%至23.03%股權，以晶相光昨日收盤價100元計算，溢價約23%。

神盾本次擬以公開收購方式取得晶相光普通股，每股收購價格為123元，預定最高收購數量為1800萬股，預定最低收購數量為400萬股，若以晶相光目前發行股份總數7815萬2900股計算，則此案交易完成後，神盾將持有晶相光股權比例約當於5.12~23.03%。神盾看好雙方透過技術合作，研發新產品組合應用，有利於加速車用市場及安全監控領域發展，取得市場利基。

神盾主要研發生物辨識感測晶片，同時開發人工智慧演算晶片、飛時測距(Time of Flight, ToF)3D感測晶片，並投入類比AI運算晶片等。晶相光主要從事設計開發CMOS Image Sensor(互補式金屬氧化物半導體影像感測器)之IC產品，主要應用於安防監控、行車記錄儀及環景監視等車用影像、視訊攝影機等消費性影像，以及醫療生物感測晶片等。神盾透過本次公開收購，盼結合晶相光高階感光處理晶片技術能力，以及神盾投資和研發具AI智慧影像處理晶片技術(ISP)，並搭配致力發展的動態影像感測技術(DVS)，加速神盾在車用市場及安全監控領域發展，預期於產品組合及研發技術資源互補與合作下，可有效擴展營運規模與效益，提升公司競爭力。

神盾由於去年處置敦泰(3545)持股獲利逾50億元，將資金積極投資新領域，自去年開始，投資安國(8054)、SCT Holdings、NetLink，也參與凌陽(2401)旗下芯鼎(6695)私募現金增資發行普通股，日前更斥資3.64億元，取得聯發科(2454)小金雞達發科技56萬股，如今再出手晶相光，也展現其盼藉由多樣化的垂直整合，帶領營運走出頹勢。