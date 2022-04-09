屆臨收成期的雲林縣各鄉鎮市蒜頭，因吸水而散瓣或腐爛，全縣損失破億元，農委會８日公告免現勘損失率。（周麗蘭攝）

三月下旬間歇性大雨導致雲林縣屆臨收成的蒜頭吸水變成散瓣，災損恐破億元，農委會雖公告雲林縣全縣蒜頭為天然災害現金救助區，但蒜農為減少損失已有50％搶收，雲林縣府3日緊急行文農委會，農委會昨（8日）同意公告「免現勘損失率」，經鄉鎮市公所查證確認有大蒜種植、採收等客觀證明文件者，得免勘查損失率，

縣府農業處3月底現勘全縣產蒜鄉鎮的受損情況，爭取全縣20鄉鎮市蒜田均納入天然災害救助區，農委會已於4月1日公告。

不過，災損狀況認定曠日廢時，且許多蒜田早已搶收完畢，無法提供栽種與採收事實，雲林縣府4月2日再建請農委會免現勘損失率，真正解決農民燃眉之急。

雲林縣府農業處指出，受三月下旬雨勢受損的雲林蒜田已採收50％，建請農委會會公告以申報種植蒜頭的資料核對，免現堪損失率，簡化流程，依蒜農提出的「栽種證明」核對核發救助金，讓實際受損農民獲得救助。

農委會也迅速在8日公告免現勘損失率，農委會指出，為協助農民迅速恢復生產，依專家會議綜合受災地區降雨及農作物受損情況，經雲林縣鄉鎮市公所查證確認大蒜具種植、採收等客觀證明文件者，得免勘查損失率。

農委會指出，3月24日以後採收者，免現勘損失率，仍應查證確認種植事實；3月26日以後採收者由農委會農業試驗所依雷達影像提供具種植事實田區，送農糧署轉交基層公所認定。

至於3月24、25日採收田區，由農民提供大蒜過磅單舉證予以認定，部分農民小面積種植田區無過磅單，則應洽請村里長提供種植及採收日期證明，予以認定。

張麗善表示，感謝農委會聽到農民的心聲，苦民所苦，從寬從速認定，提醒蒜農民務必在4月11日前向公所申請現金救助。