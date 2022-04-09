中共全國人大常委譚耀宗表示，宣布會參選行政長官的李家超，正與競選團隊撰寫政綱，會收集各方面的意見，稍後亦會公布競選辦的人員名單。譚耀宗認為香港最重要是發展經濟，再改善民生，形容是環環相扣。他認為李家超是適合的人選參選行政長官，非常欣賞他過往工作表現、履歷及政治立場，將協助他進行競選工作。

譚耀宗稱，李家超願意聽取意見、為人隨和，加上在政府工作多年、有管理經驗，很多人對他有寄望，北京中央亦信任他，希望他能帶領香港。譚耀宗又指，特首位置重要，需要由中央任命，並向中央及香港負責，因此中央政府亦會小心考慮參選人是否合適。

譚耀宗提到，特首不可能懂得所有事，特別是現今社會發展得快，關鍵在於如何找到合適人選幫助自己，將適合的人擺放在適合的位置，令他們都有所發揮。他又指，特首單打獨鬥做不到多少事，即使「搏命」，效果都不一定好；而承認自己不了解，讓更多人協助和給予意見，再依照自己判斷「拍板」，可能政策更為穩健。

李家超於今日下午2時半將舉行網路記者會。他在昨晚發出的邀請函，宣布會參加第六屆行政長官選舉。