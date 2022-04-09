韓國遊戲公司Kakao Games發行、LionHeart Studio研發、及Kakao Games台灣營運合作夥伴Glohow一起打造的跨平台MMORPG遊戲《奧丁：神叛》，宣布攜手高雄市政府新創跨界合作，與高雄市輪船公司共同打造全台首艘遊戲遊輪「奧丁神叛號」，以遊戲結合城市觀光，帶來多元豐富的互動樂趣。

《奧丁：神叛》以磅礡壯麗的世界觀與精緻細膩的遊戲畫面，2021年在韓國推出即穩居遊戲排行榜冠軍，也獲得包含總統獎等多項大獎肯定，累積龐大玩家粉絲，並在今年正式啟動海外服務，看好台灣不僅是RPG遊戲市場的領頭羊，更具備良好的網路環境，因此選定台灣作為海外第一站，3月29日上市首日即以超高人氣快速登上台灣雙平台遊戲榜首，人氣持續攀升。智冠(5478)則協助該款遊戲台灣金流、行銷、客服等在地化服務，也可望為上半年挹注營收動能。

Kakao Games CEO曹季鉉表示，在台灣最具代表性的港灣城市高雄，將我們的遊戲世界打造為這艘承載玩家的「奧丁神叛號」，高雄舒適的氣候，以及擁有許多別具文化藝術的特色區域，都讓人印象深刻，這次首次嘗試以遊戲結合城市觀光，帶來新型態的粉絲互動，在高雄港美麗的海岸線，留下我們與玩家的美好回憶，希望大家都能夠好好享受這趟旅程。

LionHeart CEO金在榮表示，遊戲在台灣上市之後，獲得很多玩家的支持與喜愛，在規畫海外版本時，也一直思考怎麼能夠更加融入在地元素，像是為台港澳地區設計專屬寵物「月牙熊」及專屬坐騎「雲豹」，而這次透過「奧丁神叛號」的活動，更讓遊戲體驗可以延伸至玩家的生活圈，未來還會推出更多具有在地化特色的企畫內容。

「奧丁神叛號」海上遊輪活動已於本周開放全台玩家於遊戲官方粉絲團報名，而高雄市民朋友也能現場出示身分證件免費參與，將於4/9、4/16、4/23每天三個時段從棧貳庫碼頭出航，航程經過棧貳庫、大港橋、高雄流行音樂中心、光榮碼頭、旗津碼頭等知名景點。