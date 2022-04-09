蔡總統居家隔離 府：一早電話掌握政務。總統府提供

蔡英文總統因家屬確診，昨天開始隔離，各界關心蔡總統的健康狀況，總統府發言人張惇涵今表示，總統今天健康狀況依然良好，一早8時許就開始透過電話聯繫，掌握各項政務推動進度，且醫療團隊都有隨時掌握總統健康狀況，請大家放心。

至於總統篩檢的狀況，張惇涵說明，總統已於4月8日進行快篩及PCR檢測，結果皆為陰性。依照指揮中心3月17日公布的最新相關指引，總統於隔離期間，將在4月9日至4月11日之間，再進行一次快篩，並於解隔日4月14日進行PCR檢驗。總統在自主健康管理期間，將在4月16日和4月18日再進行兩次快篩。醫療團隊會視狀況判斷是否需要增加篩檢頻次，總統府也會適時對外說明。

總統原訂將於4月12日接見「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」後續規劃，張惇涵則說明，相關方案會與外交部及訪問團再進行溝通討論，如有定案會適時說明。