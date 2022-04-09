Set it up this easy for Tyler and he'll def finish it. #6MOTYLER pic.twitter.com/rbR2iRYdS1 — Z - Miami HEAT (@MiamiHEAT) April 9, 2022

雖然知道對手老鷹很想搶下這一勝確保附加賽席位可以提升，身為東區龍頭的熱火卻絕對不肯放水！阿德巴約9日貢獻全隊最高24分，其中包含最後27.1秒的致勝跳投命中，熱火113比109勇奪6連勝，輸球的老鷹暫與黃蜂並列東區第9位置。

老鷹上半場就靠崔楊外線持續開火，以及卡培拉坐鎮內線攻守俱佳表現，跟熱火保持互有領先僵局，但在上半場結束前，老鷹突然開始擴大領先優勢，讓他們打完上半場取得61比56領先，崔楊半場就摘23分，卡培拉也拿13分、10籃板。

不過下半場再次回到互有領先僵局，打到最後27.1秒，熱火靠著阿德巴約的中距離命中，取得111比109領先，老鷹連忙喊出暫停，布置賈林納利三分出手沒進，也讓希洛最後5秒兩罰俱中穩住熱火勝局，老鷹也很清楚場上大勢已去了。

熱火除了阿德巴約，吉米巴特勒也拿20分，羅瑞16分、5籃板及3助攻，希洛15分，文森11分；老鷹則看崔楊攻下全場最高35分，外加8助攻、2籃板，可惜仍無法挽回頹勢，波達諾維奇替補拿下25分，卡培拉17分、14籃板，胡爾特15分。