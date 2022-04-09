【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】隨著疫情升溫，電話詐騙居然也跟著升溫！

最近因為疫情擴散，不少人都接到簡訊通知要前往醫院作PCR檢測。疫情已經造成人心不安，誇張的是，居然詐騙集團也蠢蠢欲動！有民眾表示，接到電話說是衛生局人員要求提供個資，還好沒有輕易上當，一查才發現應該是電話詐騙！

一位新北市板橋區的民眾表示，他接到電話，對方自稱是防疫人員，因為該民眾被框列在接觸名單之內，所以要電話進一步核對個資，請求提供全名、身份證字號、以及出生年月日，還說衛生局等一下就會進一步聯絡。

還好接到電話的民眾細心，先掛斷電話，並且立刻打電話去新北市政府衛生局求證，這才發現防疫人員不會打電話詢問個資，應該是電話詐騙。

衛生局表示，現在都是簡訊及書面通知有接觸史的民眾，自行聯絡預約PCR檢測，並且領取快篩試劑，即使打電話也絕對不會詢問個資。至於檢測結果，可以直接下載健保快易通App，直接可以看到結果，當然也不會有人打電話來詢問個資。

衛生局官員建議，如果接到這種跟疫情有關的調查電話，不妨反問對方，自己被框列的接觸史時間與地點，這樣很容易知道是不是詐騙；也可以請對方留下公務電話，先上網查證號碼是不是真正的公務電話再回撥。