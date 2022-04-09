民進黨羅東鎮長初選結果今天（9日）出爐，經民調後，由前副縣長黃適超代表民進黨參加羅東鎮長選舉，將對決國民黨現任羅東鎮長吳秋齡，黃適超與薛呈懿都展現風度，出席民調公布記者會，黃適超表示，將扮演好宜蘭縣溪南地區「桶箍」的角色為年底選舉努力，薛呈懿表示，會全力支持黃適超，她個人的未來規畫會再思考。

依據兩家民調公司的結果，黃適超對比吳秋齡是54.3207％、20.7628％，薛呈懿對比吳秋齡是41.7757％、29.1729％，民調前兩陣營協調，勝出是以對比式為依據，而黃適超與薛呈懿互比是47.8701％、33.6890％。

黃適超表示，感謝羅東鄉親的信賴，以及薛呈懿在初選民調展現的風度，他們都是共同為羅東進步繁榮而努力，隨初選結果出爐，下一步重點是年底大選，他會一步一腳印走遍羅東各角落與社區，了解鄉親需求提出更好的政見。

薛呈懿表示，非常感謝羅東鎮民的支持，也感謝與黃適超在初選互動中，讓她感到獲益良多，民進黨的黨務機制非常公正完整，初選過程也讓羅東鎮民看到民進黨推出的候選人是最優質，她會全力支持黃適超選鎮長。