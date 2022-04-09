汽車零組件陸續公布營收，和大(1536)3月營收6.27億元，創近41個月來新高，年增15.74％；吉茂(1587)3月營收2.33億元，創下歷史新高，年增16％；麗清(3346)受2月訂單遞延挹注，3月營收6.19億元，年增81.52％。

和大營收重回6億元以上規模，3月起陸續調高產品外銷價格，反映高漲的運費與原材料成本，漲幅約5％～10％，可望大幅提升毛利率，第二季起獲利可望回穩。

和大指出，在全球掀起電動車熱潮之下，再加上美系電動車大廠擴增產線需求及各國政府為落實節能減排目標、ESG及環保永續經營政策，使得全球各品牌車廠及新創車廠都加快電動車發展期程。和大今年除持續加碼嘉義三廠設備投資外，並已展開超前布署計畫，第二季將正式啟動嘉義五廠新建工程，加碼投資33.85億元，規畫設置金屬科技廠及精密AI廠，預計2024年正式投產。

2022年起，公司將導入各廠利潤中心管理制度，強化各製造廠區管理責任與充分授權，以求發揮最大管理效能及營運表現，預期疫情因素如缺料、缺櫃、缺工、缺外包等應可陸續獲紓解，再加上美系大廠訂單大幅回溫及新電動車客戶專案放量增溫，全年營收應可再創新高。

吉茂今年雖仍面臨疫情等外在不確定因素干擾，但因目前客戶持續強勁訂單需求下，旺季提前到來，營收再創歷史新高。兩岸工廠已於農曆年前後添購進設備為增產做準備，加上年後員工招募陸續到位，產能已逐步增加。

去年吉茂受到原材鋁價高漲及美元匯率貶值等影響，導致毛利率下滑至22％，雖於去年第三季已做客戶調漲價格，但客戶舊有訂單未消化完畢，調整效應將遞延於今年第二季才陸續顯現；另因應年初區域衝突國際鋁價持續處於高檔，也將再次評估調整客戶售價，以拉升毛利率水準。

法人預估吉茂在兩岸工廠產能拉升，積極搶占市場佔有率下，全年營收可望有15％至20%成長，再挑戰歷年新高。

麗清營收成長主要來自LED車尾燈、車頭燈等的車燈模組出貨暢旺，尤其是大眾朗逸、HONDA X-RV等新車款銷售動能強勁，客戶的拉貨力道增加，加上頭燈控制器穩健出貨，麗清三個生產基地保持良好產能稼動率，其中，觀音廠產能規模已逐漸提高，上海廠的產能利用率站穩85％的水準。

其他汽車零組件方面，智伸科(4551)3月營收為8.03億元，年減2.41％，第一季營收23.38億元，年增3.34％。巧新(1563)3月營收6.24億元，年減15.11％，第一季營收17.89億元，年減4.59％。