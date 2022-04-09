台中1名18歲的黃姓少女生日當天下午搭乘公車時不慎遺落錢包，她向警方報案遺失，也請公車的遺失物中心協尋，卻苦苦等不到好消息，她晚間心急地找上轄區派出所員警協助調閱監視器，卻不到3分鐘便出現奇蹟，在員警及遺失物中心的協助下，讓她有了最難忘的成年禮。

台中市警察局第三分局立德派出所員警日前晚上7點多巡邏時，獲報前往台中火車站協助錢包遺失的民眾調閱監視器，18歲的黃姓少女表示，她下午搭乘公車後發現錢包遺失，隨即向住家附近的派出所報案，也向公車的遺失物中心詢問，卻都沒有接到拾獲的消息。

因她記得乘車時還曾看到錢包，懷疑可能是下車過程中不小心掉了，裡頭現金雖然不多，卻有重要的證件，便抱著一絲希望，向火車站附近的派出所求助。員警獲悉後，帶著黃姓少女前往監視器主機調閱畫面，邊走邊安慰她，說不定錢包掉落公車的隱密處，才會遲遲沒有被人發現，果然才走不到3分鐘就有奇蹟出現，黃姓少女接到了一通意外的來電。

錢包找到了！原來公車司機交接班後，準備將當天的拾得物品送交遺失物中心，清點回報時，發現裡頭就有黃姓少女心心念念的錢包，她得知內容物沒有短少，即便仍須前去豐原領回，仍難掩開心地笑著說：「其實今天剛好是我生日！」對於員警的生日祝福與協助，也再三感謝。

警方提醒，疫情期間請民眾外出時，務必做好防護工作，並配合相關防疫規定，保護自己也守護身邊的家人。另出門在外個人貴重物品務必置於包包內等較不易掉落之處，下車前也請再次檢查有無遺留個人物品，並避免將貴重物品放置車內，減少遺失風險。