千金難買好鄰居，一名網友分享奇葩租屋經驗，與室友搬到新裝潢好的公寓，結果樓上鄰居常發出噪音，嘗試好好溝通完全沒有用，後來才知道這位鄰居買了槓鈴在家練舉重，某天他發現客廳天花板出現裂縫，幾天後在一陣巨響中，鄰居竟然和重訓器材一起掉落到他家客聽，讓他們超級傻眼。

一名網友在Reddit上發文分享超扯租屋經歷，去年夏天他與室友一起搬到一間公寓，本來一切都很美好，直到樓上的鄰居搬來才變糟，因為新鄰居常在清晨五點或是午夜時間發出噪音，而他去找對方談談也無果，無奈之下，他只好連繫房東處理，對方則表示會處理，但希望他也能體諒鄰居剛搬來，可能在整理家中環境

該網友表示，時間一天天過去，鄰居卻變本加厲，為證明自己深受噪音所苦，他在家裡電腦安裝麥克風，只要房子裡有強烈的振動時都會激活和記錄，結果一天竟然啟動了28次，而他將所有的記錄傳給房東以後，對方卻說「請停止抱怨你的鄰居，我還有其他事情要做！」讓他超級傻眼。

該網友透露，他發現鄰居家的巨響其實是因為在家練習舉重，結果某天他發現公寓客廳的天花板出現一道裂縫，讓他感覺不妙，趕緊和室友將客廳東西收拾起來，隔了幾天，在一連串的巨響後，他發現樓上的鄰居連同重訓器材一起跌落到客聽裡，看到對方身上有好幾個地方受了傷，他立刻叫了救護車與警察來處理。

該網友指出，房東原先還怪他沒有保護好房子，但原PO反擊說，他曾多次抱怨樓上傳來巨響，是房東本身不調查，甚至還要他停止抱怨，深知自己理虧的房東，最後也改口了，將他們安排到飯店居住，並承諾未來將以較低的價格讓他們住到品質更好的房子，對此，該網友則說，決定權將交給自己的室友。