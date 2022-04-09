上海4月9日上午舉行疫情防控工作新聞發佈會，上海市副市長宗明在會上表示，3月份以來，廣大市民朋友以高度的自覺自律，支持配合防控工作。對於大家反映的問題，發出的呼聲感同身受，很多工作做得還很不夠，離大家的期望還有很大的差距，一定盡全力改進。

宗明表示，當看到廣大市民朋友和一線防疫人員不分晝夜的堅守非常感動。感謝廣大市民朋友克服困難，全力支持和配合，感謝廣大醫務人員、疾控人員、城市運行保障人員、公安幹警、社區工作者、志願者等連續奮戰，堅定守護著這座城市與家園。還有各兄弟省市、部隊和全國人民，在最困難最需要幫助的時候，伸出援助之手，對這份情誼深深感激、銘記在心。

宗明指出，疫情防控現在到了最關鍵的時刻，容不得有絲毫的鬆勁，要繼續少流動、嚴管控，以最快的速度阻斷疫情傳播，實現社會面動態清零。她說堅信在大家的共同努力下一定會戰勝疫情。堅持就是勝利，堅持就能勝利。