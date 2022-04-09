嘉市新增確診個案 與台南確診案有關 11:052022/04/09 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市新增一確診個案，下午市府將開記者會說明，圖為8日記者會畫面。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市昨下午傳出陸續有民眾收到細胞簡訊，指因與新冠肺炎確診者於4日至8日足跡重疊，要求到醫PCR採驗，晚間衛生福利部嘉義醫院就湧入近百人等候篩檢，今市府表示確實有1新增確診個案，該個為台南市案25431接觸者，至於兩確診者的關係、接觸狀況，市府將在下午2點半的疫情說明會對外說明。 #確診個案 #嘉義市 #接觸者 #市府 #新增 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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