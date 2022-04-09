嘉義市昨下午傳出陸續有民眾收到細胞簡訊，指因與新冠肺炎確診者於4日至8日足跡重疊，要求到醫PCR採驗，晚間衛生福利部嘉義醫院就湧入近百人等候篩檢，今市府表示確實有1新增確診個案，該個為台南市案25431接觸者，至於兩確診者的關係、接觸狀況，市府將在下午2點半的疫情說明會對外說明。