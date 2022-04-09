今天在MLB場上洋基以6：5力退紅襪拿下本季首勝，此戰「法官」賈吉(Aaron Judge)繳出5支2表現，目前打擊率4成。而在賽前隊內出現插曲，總管凱許曼(Brian Cashman)於訪問時透露驚人內幕，他說球隊與賈吉延長合約談判失敗，端出的合約若加上本季金額高達8年2.33億美元(約台幣67億)，此消息一出令震撼了棒球界。

In rejecting the Yankees' $233M, 8-year bid ($213.5M, 7-year extension) and using this 1 particular superstar as a comp in a surprising ask, mystery man Aaron Judge reveals a gambler's heart and an amazing confidence https://t.co/B7GibAHbYQ — Jon Heyman (@JonHeyman) April 8, 2022

據《紐約時報》報導，洋基日前向賈吉開出7年2.135億美元(約台幣61.7億)延長續約報價，若再加上本季1700萬美元薪資，總共是8年2.33億美元(約台幣67億)，沒想到竟遭對方婉拒，先前賈吉曾表示希望自己能終生待在洋基，這次拒絕報價恐讓他這句話無法實現。而知名記者海曼(Jon Heyman)爆料，賈吉想要一份9到10年、年均薪超過3000萬美元大約。

但其中也有提到賈吉身邊親近人士否認此消息，不過他既然拒絕了洋基端上的7年長約，大概能猜出他還想要更多。近幾年洋基一改昔日花大錢手法來建隊，恐怕沒辦法給他如此誇張合約，而當年天使巨星卓奧特(Mike Trout)就和球隊簽下10年3.6億美元延長合約，這讓海曼在文內說到：「有自信是好事，但讓我們面對現實吧，他不是卓奧特！」

Aaron Judge: “I’m not a free agent. No matter what, I’m playing here for the Yankees for this whole year.” pic.twitter.com/BBfWbrJrgB — Bryan Hoch (@BryanHoch) April 8, 2022

其實雙方在正式談判前，紐媒就已向外界表示賈吉並不滿意本季年薪，洋基提供了他1700萬美元，但他卻希望數字提升到2100萬美元，而本季賈吉符合薪資仲裁資格，若與球隊在開季前沒談妥，很可能步上薪資仲裁庭，就目前情況看來，雙方很有機會走上這條路，接著若還是沒好結果，賈吉「終生洋基夢」恐徹底幻滅！