1名女網友在《Dcard》發文，她日前收到1盒喜餅及2張喜帖，仔細一看發現新娘竟是她的國中同學還是爸爸遠房的親戚，原PO表示2人自從畢業後就沒有在聯絡過，婚禮當天她剛好有事，沒辦法參加，又新娘沒有事先告知結婚日期就突然寄喜餅來，讓她不知道開如何開口，發文詢問網友禮金要給嗎？

原PO在社群網站《Dcard》寫下，她的國中同學，也就是爸爸的遠親戚，日前突然收到新娘寄來的2張紅色炸彈及的喜餅，但原PO表示，2人從國中畢業後，就沒有聯絡了，對方也沒有事先詢問是否要參加婚禮，原PO表示，宴客當天，她剛好有事不能去，發文詢問網友們，是要包600用匯的，還是用寄的，或直接跟新娘說自己無法出席，畢竟沒在聯絡了，不知道要如何是好。

網友們看到紛紛回覆：「別想太多，他就是有錢送喜餅給妳分享喜悅而已，如果是我的話真的沒差那點錢，電話簡訊祝福就很開心」、「現在喜餅很貴她沒給你那些資訊應該也不是很在意妳要包多少給她」、「不是不能寄，而是寄之前說一下，這是很基本的待人接物」。

關於遠親的部分，網友們也解釋：「搞不好人家長輩原本只有要寄爸爸，只是新人有想到妳是同窗同學，基於禮貌也寄1張給妳啦，大部分給遠親應該都是只屬名給長輩」、「長輩都會要求要寄給親戚啊」、「怎麼會1家寄2張」、「你爸開心就好，你不用太在意」、「親戚關係發生在你們成為同學之前，交給爸爸處理就好了」。