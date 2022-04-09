【愛傳媒程富陽專欄】說起眷村菜，是我直到民國66年高中時代才初品嚐，只不過，當時並非到什麼眷村菜館大快朵頤，而是用兩條腿行軍近一小時，徒步到桃園小大湳陸光四村的一位同班同學家中，吃他媽媽親手烹飪的眷村菜。

其實，當時所謂的眷村，即是散居台灣各地的現役職業軍人配舍，那時軍人待遇在軍公教裏頭是最差的；還好那時有軍中配量，每個月月初就有軍卡載送油、米、麵粉等到眷村大門口，讓各眷舍家屬排隊領取。

等領回家後，眷村的媽媽就會以現領的物資，下鍋烹飪以各種麵食類為主的麵條、包子、餃子等北方主食，再把家裡的菜肉混雜炒成一大鍋，然後全家圍爐吃成一團，感覺既美味又散發家庭溫馨的感覺；因此，每到月初，就是我固定到摯友家享受闔家溫馨及吃「眷村菜」的時候；那個味道，幾十年後，仍常在我腦海翻攪，令我口齒不時泛香。

後來，我在民國84、95年兩度在台中新社任職時，位於大坑健行路附近一家「陸軍小館」，標榜的就是道地眷村菜，且曾因此誘引我數度光臨此店，彷彿我的蒞訪嚐鮮，只是為要尋回60年代存在我印象裡的那份溫馨與感覺而已。

而自從民國85年政府通過《國軍老舊眷村改建條例》後迄今，全台95%的眷村幾乎都已改建完畢，昔日四方長廊的衚衕屋瓦矮舍，今日已ㄧ變而為毗連的高樓大厦，傳統的「眷村」一詞註定走入歷史，但眷村菜卻反而走出竹籬笆，而成為全台各地的美食特色小館，真應驗了那句「變則通、通則達、達則圓」的人生哲學。

政戰23期劉先昌學長，在我們這群狐群中，素有「旅遊達人」之稱，他曾獨自一人走訪中國大江南北，並在去年出版了一本《一位中高年生的旅行散記》，除細微描繪內陸各地的文化樸實與精妙，也述盡作者面對山川的無盡自語與對話，更對雲貴一代的鄉村傳統美食作了深入的紀錄；當時在看到書中這些篇章時，在我腦中浮印的，竟然也是一道道的眷村菜餚影像。

今日，先昌學長因近期撰寫一部有關眷村戲劇作品，獲得文化部佳作獎殊榮，便藉這天朗氣清，惠風和暢的四月天，特邀來幾位狐友蒞探位於桃園市大園區一處巷弄裏的「建國十村小館」聚敘；一聽這餐館名號，就泛有幾分眷村的味道；沒錯，它就是已在當地立足12年的眷村菜館，主人既是一位熱心地方公益的後備軍人，更是一位空軍的眷村子弟，一手道地的眷村菜及融入舊時眷村家居的佈置，讓蒞此的賓客一入口，一眨眼，就恍然如置身於上世紀五十年代的時空隧道。

餉午，大夥兒圍席而坐，聚談往事，猶如春敘，舊時眷村的情境，像旋轉壽司似的浮列眼前；席間雖無金樽清酒，但品茗田爺帶來的金門陳高，喉中更覺醇香；菜餚雖乏玉盤珍饈，但桌上一道道眷村甘旨，彷彿一幕幕青少年的影幕，催人濃情追憶，猶若一首讓人魂縈夢迴，弦歌不輟的民歌，讓眾人在大啖佳餚之餘，似還斷續聆聽著昔日眷村的舊趣軼曲，直至席散時，猶在每位賓客的腦海裡迴旋不止。

作者為退役上校

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