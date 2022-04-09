立委周春米甫於民進黨屏東縣長黨內初選勝出，第一站今早抵達高雄初選激戰的大旗美區，替市議員參選人林慧欣聲援打氣。(林雅惠攝)

「高雄正能量」第一選區參選人李庭慧也把握選前黃金週末，今天一早由立委趙天麟太太丁雅婷陪同車隊掃街。(林雅惠攝)

立委周春米甫於民進黨屏東縣長黨內初選勝出，立刻開始為黨內其它優秀參選人站台，第一站今早抵達高雄初選激戰的大旗美區，替市議員參選人林慧欣聲援打氣，協助民進黨將優秀專業有經驗的人才留在高雄市議會。

人稱小米姊姊的周春米甫通過民進黨屏東縣長初選洗鍊，今天上午特地抵達高雄美濃區，支持大旗美9區的民進黨市議員參選人林慧欣，希望以自身剛通過初選經驗，傳承其他優秀的民進黨後進，讓老師跟律師「雙師」過半，讓屏東、高雄兩個鄰居有機會共同努力發光進步。

周春米表示，自己在黨內初選出線不是個人的勝利，而是整個團隊與民進黨共同邁步向前的里程碑，有競爭就有進步一直是民進黨奉為圭臬的宗旨，民進黨是一個十分願意給新人機會的政黨，看到鄰居高雄將在2天後進行初選，林慧欣是在教育上有豐富經驗的參選人，若通過初選，也在大選中勝出，定能為地方發展提供最實質的專業服務。

周春米說，林慧欣是母親、是老師、是其邁市長幕僚，這些都是需要多年經驗才能盡力完善的崗位，其堅韌不用多言，她一路累積來的經驗必能成為高雄的養分，進入市議會為高雄市民服務，作為高雄與屏東、與台灣的橋樑。

大旗美市議員參選人林慧欣表示，感謝小米姊的鼓勵，希望可以向剛通過初選的她小討個好彩頭，替民進黨在大旗美區多增加一席議員。

另「高雄正能量」第一選區參選人李庭慧也把握選前黃金週末，全面車隊掃街，今天一早由立委趙天麟太太丁雅婷陪同，下午安排「美女市議員」李雅慧助陣，為李庭慧力拚初選民調勝出。

李庭慧表示，很感謝有「國會最美麗人妻」之稱的趙天麟太太「丁丁姐」相挺助選，車隊沿路也請託呼籲民眾於電話民調用「唯一支持李庭慧」，相挺沒有龐大奧援的參選人，讓她用「小蝦米對抗大鯨魚」的勇氣，堅定目標並贏得初選。

丁丁肯定李庭慧年輕優質還具有服務熱忱，是值得支持的新世代女力，掃街車隊從李庭慧美濃服務處出發到杉林及內門區宣傳拜票，要全力鞏固李庭慧於偏鄉的支持者，請民眾於電話民調相挺優秀人才為地方發聲。

李庭慧擁有南藝大音樂系碩士學位，若進入議會，將會是市議會首位音樂人，她說，因為專業背景與對故鄉的使命感，將致力發揚客家文化，堅持「愈在地愈國際」的文化價值，為旗美的發展而努力並打造專屬的藝文產業品牌。